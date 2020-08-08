美国指控中俄伊朗干预大选 打击美国人对民主信心 分裂民心

8月7日星期五，美国国家反间谍执法办公室发布了一份公告，表示有外国势力试图干扰美国的政治生活，将这一信息公布给美国民众，有助于 “其在保护美国选举当中扮演关键作用”。

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美国国家反间谍执法办公室表示，今年7月24日已经对威胁到美国今年大选的外国势力进行了初步判断，本次新发布的声明是美国各情报机构对其的进一步补充，涉及“打击美国人对美国民主的信心，分裂美国民心，试图干预投票过程，窃取敏感数据等”，但同时指出， “美国的对手们想要干涉或者操控选举结果，将会是比较困难的”。

在这份报告当中，反间谍执法办公室首先谈到中国，称中国比较倾向于不希望 “不可测”的特朗普连任，并为此“加强了活动力度”。具体而言，中国“正在强化影响力，试图塑造美国大选之前的政策环境，对中国认为不利于自身利益的政治人物施压，打压对中国的批评声音…虽然中国一直还会继续衡量这些攻击行动的风险和益处，但其公共舆论在过去几个月当中的确是强化批评美国政府应对新冠疫情，美国关闭中国驻休斯顿领馆，美国对香港，TikTok，南中国海，5G等的声明，与此同时北京也承认上述举措可能会对美国大选竞争造成影响”。

美国国家反间谍执法办公室把俄罗斯列在了中国之后，认为俄罗斯也在试图影响美国大选走势，但俄罗斯的打击对象是拜登的选票，和对俄罗斯不利的一些机构。反间谍执法办公室表示，“拜登此前在奥巴马政府对乌克兰政策制定当中扮演了令俄罗斯不悦的角色，同时拜登还被认为支持俄罗斯境内的反普京阵营，俄方对拜登的削弱意图和此前一脉相承”，手段包括通过“亲俄政治人物散布拜登与民主党腐败的谣言，与克里姆林宫有关的一些人也在寻求增强特朗普的社交媒体宣传攻势，并帮他在俄罗斯媒体上造势”。

有关伊朗，美国国家反间谍执法办公室认为，伊朗的目的是“破坏民主机构，削弱特朗普，趁美国今年冬天大选之前，试图分裂美国”。执法办公室表示，“伊朗此举是因为，如果特朗普连任，将继续加强对伊朗的压力，迫使伊朗政权进行变革，伊朗的具体手段包括，增加线上攻势，散布反美不实信息”。

美国国家反间谍执法办公室最后指出，各个情报机构正在协同尽一切可能，确保美国的大选shi美国自己的，“外国势力干预美国选举，这直接威胁到美国民主”。