联合国与法国牵头黎巴嫩国际募捐会 黎巴嫩民众：别给他们钱！

法国总统府爱丽舍宫8月8日宣布，联合国和法国共同牵头援助黎巴嫩国际募捐视讯会议定于周日召开，讨论贝鲁特港口大爆炸引发的人道危机。已有多国首脑表示参加这次认捐会议。黎巴嫩民众周六开始上街抗议示威，与警方发生冲突。

广告 继续浏览后续

目前已知欧盟，美国，阿拉伯联盟都表态愿意参加这个国际募捐大会。美国总统特朗普周六在推特上说，参加这次视讯会议的有马克龙总统，黎巴嫩领导人，以及世界其他地方的领导人。他还说，“大家都想帮助。”据法新社报道，特朗普表示，这次会议是他与马克龙通电话时商定召开的。

周二，违规在贝鲁特港口储存了6年的2700多吨硝酸氨出现火警后发生连环大爆炸，至少造成150多人遇难，5000人受伤，数十人下落不明，数十万人无家可归。

黎巴嫩民众早已对政界的腐败和无能忍无可忍，特别是这两年，黎巴嫩经济急剧恶化，货币贬值80%，几乎一半民众跌入贫困陷阱。大爆炸遇难者的尸骨未寒，街头便开始的抗议示威。

马克龙周四率领三架飞机和急救人员及物资到黎巴嫩。他到贝鲁特港爆炸现场时，现场大批民众要求他帮忙推翻黎巴嫩政府，一片声要求绞死政界全体人士，高呼：“别给他们钱！”， “帮助我们！革命！”…。马克龙访问黎巴嫩的言行，被法国极左翼领导人梅郎雄批为干涉别国事务。

法国历史上是黎巴嫩的托管国，后来帮助黎巴嫩建国。所以黎巴嫩历次爆发严重危机，法国领导人都会在第一时间提供支持。

马克龙周四在贝鲁特呼吁黎巴嫩当局进行深刻体制改革，打击腐败，对这次大爆炸进行国际调查。但是黎巴嫩总统奥恩拒绝国际调查。他表示，这次大爆炸也有可能是某国的导弹造成的。