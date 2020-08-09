应对中俄：日本自卫队明春将新设电子战部队

日本海上自卫队训练船JS Kashima和JS Shimayuki在南海与尼米兹级核动力航母罗纳德·里根（Ronald Reagan）进行演习2020年7月7日

共同社8月9日报道，日本防卫省和自卫队着手强化“电子战”体制，以使用电波或红外线防备攻击。明年春季将在健军驻地（熊本县）新编成陆上自卫队专门部队。还将推进妨碍攻击方电波使其无效的飞机“远距电子战机”及陆上部署装备的研究开发。这是鉴于中国和俄罗斯在电子战领域能力提升，将加紧应对现代化战争。

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例如在岛屿遭受攻击时，对方的陆海空登陆部队和舰艇边相互通信边执行作战任务，因此对防御方而言监听并妨碍其通信是有效的对抗措施。

新编的专门部队将与夺回岛屿的专门部队“水陆机动团”合作，在前线保护自卫队通信的同时，妨碍敌方雷达及制导电波。

具体来说，将分析对方的电波频率并发出同频电波使其无效。已引进具备这一功能的最新车载网络电子战系统（NEWS）。

研发中的远距电子战机被认为可从对方造成的威胁范围外实施电波妨碍。2020年度预算中列入150亿日元（约合人民币9.9亿元）开发费。陆上部署装备目的是对袭来的飞机发出强大电波使其雷达无法发挥作用，预算列入38亿日元研究费。

在设立电子战专门部队之前，陆自通信学校（神奈川县）开始对队员进行电磁波专业教育。队员学习各国的电子战应对，以及频率范围比以往电子战更广的“电磁波战”专业知识。

日本加紧应对是基于“与中俄相比，能力储备大幅落后”（陆自干部语）的现状认识。俄军2014年对乌克兰军队进行了电磁波攻击，切断指挥管控妨碍其发挥战斗力。据称中国军队也派出电子战机等在日本周边飞行，收集自卫队和美军的电波信息。