急援黎巴嫩国际会议 中国提供百万美元

飘在贝鲁特爆炸废墟上的黎巴嫩国旗2020年8月9日

法国和联合国牵头的紧急援黎巴嫩国际认捐视讯会议今天8月9日举行。大家有钱出钱有力出力，帮助遭受大爆炸的黎巴嫩民众应对困难。各个国际组织和许多国家都提出援助建议。中国宣布提供百万美元现汇帮助。

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本次急援黎巴嫩国际会议的参加方，有之前宣布的欧盟各机构以及美国和阿拉伯联盟等机构和国家，另据今天法新社消息显示，中国，俄罗斯，埃及都加入援助行列。土耳其最新表示愿意将该国一个港口开辟出来供黎巴嫩使用。

据中国驻黎巴嫩大使馆网站消息，中国政府中东问题特使翟隽在今天的紧急援助黎巴嫩高级别视频协调会上宣布，中国政府将为黎巴嫩提供100万美元现汇援助，用于支持黎方救治贝鲁特港爆炸事件中的受伤民众，并向蒙受巨大损失或流离失所的家庭提供援助。

有分析认为，鉴于贝鲁特港口被炸出一个43米的深坑，周边建筑及基础设施都被炸毁，需要修复。而中国在基础设施修复方面也许可以提供援助。

法国总统马克龙周四前往贝鲁特后便立即启动国际斡旋，他与美国总统特朗普通话后，宣布与联合国共同主持这个紧急会议。特朗普周六在推特上表示：“大家都想帮助”。

特朗普今天还呼吁对黎巴嫩大爆炸进行国际调查。之前法国总统马克龙也提出同样的建议，但被黎巴嫩总统奥恩拒绝。黎巴嫩总统奥恩怀疑这次爆炸是外来导弹引发的，他并要求法国提供卫星图片。

今天黎巴嫩政府首位部长宣布辞职，他是信息部长萨马德（Manal Abdel Samad）。此外，还有多名国会议员也请辞。

愤怒的民众继周六在贝鲁特街头示威，抗议该国当局腐败无能，要求全体下课，受到司法追究。数千民众昨天冲击了黎巴嫩外交部大楼。周日人们继续呼吁上街抗议。

本周二，在贝鲁特港口存了6年的2750多吨硝酸氨出现火警后，发生连环大爆炸，天空冒起的蘑菇云令人想起核爆。目前已知有157多人遇难，超过5000千人受伤，数十人下落不明，法国救援队向法新社表示，现在救出幸存者的希望很小。贝鲁特数十万居民因房屋被炸毁而无家可归。