森喜朗访台悼李登辉：他告诉日本人许多不知道的事情

日本前首相森喜朗率领跨党派代表团今天到台北吊唁台湾前总统李登辉。他说，李登辉告诉日本人许多不知道之事，让日本重拾自信。日本人感念他。

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日本前首相83岁的森喜朗一行8月9日搭乘包机去台北吊唁台湾前总统李登辉，当天往返。他们今天下午16点见台湾总统蔡英文，17点到台北宾馆向李登辉表达哀悼，然后森喜朗发表谈话。

李登辉7月30日辞世，享寿98岁。他被视为台湾民主转型的主要推手之一，受到台湾民众的尊敬。台北宾馆从8月1日起每天上午10点至下午5时开放民众追思。

据自由时报消息，森喜朗追思完后受访表示，李前总统「告诉我们日本人许多不知道的事情」，他让日本人要对日本有信心。日本一直很感念他。

森喜朗强调，李前总统到日本的演讲对日本人影响很深，李前总统认为日本对于国际要有贡献。他说自己当年也跟李前总统讨论过这些事。李前总统更教了他很多他不知道的事情。森喜朗说，他一直告诉我，一定要对日本有信心。日本能从战后走过来，李前总统非常有贡献。

森喜朗被日媒问及他和李登辉之间有怎样友情，森喜朗提及两人之间有最深刻的感情和缘分。他还提到，李前总统卸任后，曾去当年在日本读书的地方，并因健康关系在日本接受治疗。但中国方面有意见，台湾政治领导人不能去日本，日本政府也对这有一些疑虑。自己当时身为首相，出于人道判断，就决定发给李前总统签证，让他可以到日本接受治疗。

李登辉女儿李安妮、夫婿赖国洲到场陪同日本访台团。官方则由总统府秘书长李大维、外交部长吴钊燮、台湾日本关系协会会长邱义仁出面迎接。

另据星岛环球消息，台湾驻日代表谢长廷在脸书上说，他今早赶到羽田机场向森喜朗一行致意。谢长廷表示，这个超党派国会议员吊唁团成员包括古屋圭司、岸信夫、卫藤征士郎、长岛昭久、中山泰秀（以上自由民主党）、富田茂之（公明党）、中川正春（立宪民主党）、榛叶贺津也（国民民主党）、石井章（日本维新会）等9人。日本台湾交流协会理事长谷崎泰明陪同。