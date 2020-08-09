白俄大选：卢卡申科寻求第6任期 遏制女性对手崛起

白俄罗斯今天8月9日举行总统大选。已经当了26年总统的卢卡申科仍然寻求连连任。不过，他这次遇到了一位女性竞争对手。

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这位女性候选人名叫斯维特拉娜-蒂卡努斯卡雅（Svetlana Tikhanouskaïa）。这位英文教师在丈夫被捕后，走出阴影，“代夫出征”参加竞选。她的丈夫谢尔盖-蒂卡努斯基，是一名反对派博客作者。他宣布参加竞选总统后，就被当局逮捕关进了监狱。

白俄罗斯这次总统大选，蒂卡努斯卡雅的竞选引发白俄罗斯脱离前苏联以来，前所未有的支持人潮。她呼吁白俄罗斯反对派团结起来，共同结束现任总统亚历山大-卢卡申科26年的悠久统治。

但是，自1994年开始执政的卢卡申科似乎志在必得：他领导的白俄当局正在加倍用力阻挡蒂卡努斯卡雅的崛起。当局不但在周六晚上逮捕了蒂卡努斯卡雅竞选总部的女负责人，同一天，还短暂拘押了另一位反对派前线的女活动家。白俄罗斯当局自7月底开始指控反对派搞阴谋，指控俄罗斯雇佣兵要让白俄罗斯陷入火与血之中。

但是，年仅37岁的蒂卡努斯卡雅告诉法新社，虽然每天她都为自己的安全担惊受怕，但是她能够坚持住。她周六向选民们寄出一段视频中说，谢谢你们的支持和信任…我们将在一个新国家醒来。她谴责最近当局的抓捕行动，并呼吁大家警惕选举投票中的作弊。