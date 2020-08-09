长崎举行核爆75周年和平祈念仪式

8月9日，是美国在长崎投下原子弹75周年，在日本长崎市和平公园，举行了和平祈念仪式，安倍首相、68个国家驻日大使及遗属代表等参加了和平祈念仪式。由于新型冠状病毒的蔓延，今年参加和平祈念仪式的人数缩减到往年的十分之一左右，约500人出席，并取消了合唱。

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有核国家美俄英法及以色列五国代表出席了和平祈念仪式，中国、印度、巴基斯坦的代表没有出去，而去年中国方面的代表出席了和平祈念仪式。

和平祈念仪式从原子弹投下的午前11时2分开始，与会者全体默哀，悼念原子弹爆炸牺牲者。

长崎市市长田上富久在和平宣言中指出：新型冠状病毒、地球的温暖化、核武器问题，是我们居住的地球的共同问题，我们都是当事人。我们要共同继续开辟通往没有核武器的世界，并一起走向那里。

他呼吁日本政府和国会议员批准和签署《禁止核武器条约》。

安倍首相在致辞中指出：在新型冠状病毒感染症覆盖这个世界的今年，世界人民为了战胜这一考验，现在正在继续奋斗。

75年以前，在连一草一木都消失了的这一化为焦土的城市，经过市民们的努力，实现了如此美丽的的复兴，使我们再次强烈感到没有不能越过的难关及和平的宝贵。

在和平祈念仪式上，又供奉了在一年中死亡的3406名原子弹爆炸受害者的名单，至此，长崎原子弹爆炸牺牲者已达18万5982人。

而据共同社8月9日报道，联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉8日在长崎市接受媒体采访，关于《禁止核武器条约》生效所需的国家和地区数还剩7个一事，称“已进入具体准备的阶段”，表示欲使其尽快生效。

条约生效需要50个国家和地区的批准，本月获悉又有3个国家批准，总数达到43个。（法广特约记者楚良一发自东京）