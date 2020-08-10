白俄总统卢卡申科高票连任 首都爆发骚乱暴力

根据8月10日星期一早间白罗斯官方初步计票结果，现任总统卢卡申科在昨天的民众投票当中获得80.23%的支持率，胜选总统。

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卢卡申科的主要对手，反对派领袖，英语教师提哈诺夫斯卡娅，官方计票显示她只获得9.9%的支持票。卢卡申科在位已经26年，将开启他的第6任期，星期一，俄罗斯总统普京向卢卡申科致函祝贺，克里姆林宫称“希望在卢卡申科下一任期当中，俄白两国关系更进一步”。而就在本次大选之前，卢卡申科一直谴责俄罗斯这个传统盟国，试图干预白罗斯大选。

落选后的反对派候选人提哈诺夫斯卡娅则认为自己从实质上获得了大多数选民的支持，她表示，将等待官方最终结果，之后再决定下一步行动。周日晚间，在初步计票结果出炉之后，白罗斯首都明斯克和其他城市街头爆发警民对峙，数千名白罗斯人拒绝承认卢卡申科胜选的结果。根据非政府人权组织“维亚丝纳”的报告，当天夜间明斯克的警民对峙造成至少一人死亡，数十人受伤，称这名年轻的死者在胜利大道上遭到车辆撞击，脑部有致命伤，伤者则已经被转移到了明斯克的医院。同样来源的数据显示，周日白俄罗斯全国至少有300人被逮捕，其中152人在明斯克被捕，防暴警察通宵在明斯克街头试图驱散聚集抗议的人们。但白罗斯内政部一名发言人则坚持表示，示威活动当中无人死亡。法新社明斯克站表示，当天夜间白俄罗斯全境通讯受严重干扰，网络非常慢，甚至中断。反对派媒体谴责政府有意而为之。而白罗斯官方调查委员会主席则警告称，“警方准备好动用一切可能的力量，捍卫国家宪法秩序”，同时表示，已经开始对被捕者，对警察施暴者展开调查。星期一，白罗斯内政部宣布，全国33个城市昨日夜间爆发未经允许的游行，共约3000人被捕，超过50名公民，以及39名警察受伤，部分人已送医治疗，“但没有人员死亡”。卢卡申科本人则坚称“星期天局面没有失控过，没有发生骚乱”。