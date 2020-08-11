普京称俄完成全球首个新冠疫苗 但世卫警告其仍处临床第一阶

8月11日星期二，俄罗斯总统普京宣布俄已经完成“世界上第一个新冠病毒疫苗”的注册程序，明年1月1日起将推出市面供大众使用。随即，世卫组织对俄疫苗的研发提出多项质疑，并呼吁严格遵守疫苗开发规程。

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世卫组织发言人加萨列维奇解释道：疫苗和药品的前期认证包括对所有临床试验期间拿到的安全与有效性数据做检测与评估，制造方需要向世卫组织申请做这一前期认证，因为世卫的认证是产品质量的保证。然而俄罗斯的疫苗截至目前“没有发布详细的临床试验数据，无法评估其有效性”。

上周，世卫组织就对俄罗斯疫苗提出质疑，当时俄方称这一疫苗“几乎已经完备”，世卫组织提醒俄罗斯，“所有医药产品都必须进行不同的检测和测试，之后才能认证，批量生产”，“俄疫苗并未见到官方发布任何详细信息”。另外与俄罗斯军方合作生产此疫苗的嘉玛雷亚科学中心也在今年五月受到诟病，原因是科研人员给自己注射了疫苗样本，这与国际普遍接受的规程不符。

世卫组织表示，截至目前全球共有26个预备疫苗正处于临床试验（在人体实验）阶段，139个预备疫苗处于临床前试验阶段。在26个人体临床试验阶段的疫苗当中，6个在今年7月底达到了“第三阶”，而俄罗斯的这一疫苗被认为处于“第一阶”。而俄罗斯方面则表示，本周三开始将进入疫苗“第三阶”测试，继续进行以千计的人体接种测试。

俄方表示，已经有20个国家预定了俄罗斯的疫苗，数量超过10亿剂。俄健康部表示：“双重接种可以让人体产生持久免疫力，效力可达两年”。