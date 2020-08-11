台湾谴责中国要将其变成另一个香港 呼吁美国协助争取更多国际空间

台湾外交部长吴钊燮8月11日表示，中国不断给台湾施压，试图迫使台湾接受条件，成为另一个香港，情况正在变得愈发艰难。

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在当天与到访台湾的美国卫生部长阿扎尔会面后，吴钊燮对两岸局势做了上述评价。吴钊燮与阿扎尔谈及了台美防疫合作，以及台湾参与国际卫生事务的话题，台湾外交部表示，阿扎尔在新冠大流行期间访台，是美国政府对台湾医疗卫生领域表现的认可，展现出把台湾纳入全球防疫体系的必要性，并对此致谢。

吴钊燮也再次强调台美关系，回顾称疫情期间，台湾向国际社会捐赠了超过5100只医用口罩，其中向美国捐赠了超过一千万只。他还向阿扎尔一行人表达了对中国的担忧，认为中国持续施压，企图压迫台湾人接受中国的政治条件，让台湾变成另一个香港，台湾处境“日渐艰难”，因此希望阿扎尔等美国友人大力支持，协助台湾争取更多国际空间。他强调，“台湾所面临的挑战，不止涉及台湾的地位，更关乎面对威权的侵略时，如何捍卫民主制度，台湾必须获胜，民主才能长存”。

对于台湾在公共卫生方面发挥的作用，阿扎尔给予了肯定，并赞赏台湾采取的防疫措施是世界典范，其中开放精神正是重要的指导方针。阿扎尔呼吁，国际组织在任何时刻，尤其是在疫情大流行期间，不应该成为政治工具，美国将继续协助台湾，使台湾在公共卫生等重要领域继续发挥作用。

本次美国卫生部长阿扎尔访台，是双方断交之后访问台湾级别最高的美国官员，其在周日开始的访问，受到中国政府的强烈指责。星期一，两架中国驱逐机短暂掠过了海峡中线。