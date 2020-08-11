孩子早已安置境外 白罗斯大选落败反对派安全起见离境前往立陶宛

白罗斯大选当中，最后环节对峙“不可撼动”的卢卡申科，以10%的支持率落败，反对派参选人斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚在8月11日宣布，做出了艰难的决定，离开白罗斯，前往立陶宛。

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法新社明斯克站表示，在竞选期间，斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚就已经出于安全考量，把两个孩子送到了国外，她担心自己与总统卢卡申科对立竞争，会给家人带来危险。今天，她本人也宣布，离开白罗斯，前往立陶宛。当天，立陶宛外交部长林科维奇表示，斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚在立陶宛“是安全的”。

斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚在一份视频当中神色疲惫，向支持者们解释道：“离开白罗斯的决定，势必让很多支持者谴责我，恨我，但也会有很多人理解我”。她表示，原本以为这场总统大选能让自己坚强起来，让自己生出担负一切的力量，但“选举过后，自己仍然是之前那个弱女人”。她表示，“人生最重要的，是孩子们”。

斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚是白罗斯政坛新人，她的丈夫是一名视频博主，原本打算参加竞选，但在今年5月被监禁，斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚接替丈夫，继续参选。本次总统卢卡申科支持率达到80.08%，明斯克等多个城市街头人们抗议，拒绝承认这一结果，引发骚乱和血腥暴力，斯薇特拉娜-媞卡诺夫斯卡亚虽然要求卢卡申科卸任，但拒绝参加暴力示威。