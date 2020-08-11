普京宣布俄完成全球首个新冠持久疫苗 女儿也参加了接种测试

俄罗斯总统普京8月11日星期二宣布，俄罗斯已经完成了全球第一款新冠疫苗，可以帮助人体持久免疫。

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普京在今天的一场视频会议上公布了这一消息，称“今天早上，全球第一个抗新冠病毒的疫苗成功注册，它有着充分的效力，可产生持久的免疫力”。这款疫苗取名“Sputnik（旅行者）”，以纪念同名苏联卫星，由俄罗斯国防部和尼古来-嘉玛雷亚微生物学与传染病学研究中心联手研制，从6月中旬起，在莫斯科军医院开展临床测试，但普通民众也可以接种，此后俄方表示接种疫苗者“健康指标在正常范围之内，没有记录到任何严重的副作用或者引发综合症”。

几周前，世界卫生组织曾经呼吁开发疫苗的时候，严格遵守规则，法新社莫斯科站也指出，许多外国科研人员也对俄罗斯研制疫苗的速度之快以及程序规范程度表示担心。

普京今天还表示，在这款疫苗的研发测试过程当中，他的一个女儿也参与了测试，接种了疫苗，称“女儿曾有过一小段发烧的经历，但仅此而已”。同一天，俄罗斯健康部国家药品登记管理处宣布，2021年1月1日起，这款疫苗将流向市场，政府预计明年起生产百万剂起的疫苗。