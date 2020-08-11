蓬佩奥访东欧4国 劝其不用华为5G 减少对俄能源依赖

美国国务卿蓬佩奥8月11日星期二开启了他的东欧多国访问之旅，他本次行程将与4个东欧国家的领导人会面，重点话题包括中国和5G技术。

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依据访问先后次序，蓬佩奥将首先在捷克停留两天，之后前往斯洛文尼亚，奥地利，波兰，在波兰与部分离开德国的美国士兵见面。他将试图劝说上述国家的政府不通过华为建造5G网络和相关服务，同时减少这些国家对俄罗斯的能源依赖。

8月11日，蓬佩奥首先与捷克外交部长一同前往捷克西部地区的美国抗击纳粹旧址，12日星期三将与捷克境内的多家技术公司代表会面，讨论5G，之后与捷克总理会面，预计将在捷克参议院发表讲话，并与被美国认为亲俄罗亲中的捷克总统泽曼进行短暂会晤。星期四，蓬佩奥将飞抵斯洛文尼亚，和斯洛文尼亚签署一项有关5G安全问题的双边协议，同一天飞往奥地利，和奥地利首相库尔兹会面，谈美奥商贸关系，以及奥地利在世界和平当中扮演的角色。星期六，蓬佩奥将前往波兰，与波兰领导人商谈美国从德国撤离北约驻军的问题。五角大楼近期宣布美国将从德国撤回大约6400名北约驻军，另外5600名美国士兵预计被转移到美国的其他北约盟国境内。波兰国防部长近期宣布，美国将把这部分士兵当中的至少1000人，转移到波兰境内。