8月12日星期三，美国卫生部长阿扎尔结束访台之行，中国外交部发言人赵立坚在当天的记者会上谴责美台官方往来，并警告台湾不要以疫谋独。

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赵立坚表示，中国坚决反对美台“以任何借口搞官方网来”，台湾也最好不要“执迷不悟，甘当玩偶，仰人鼻息，挟洋自重，以疫谋独”。他同时谴责捷克布拉格市长与杰克参议院议长一同前往台湾进行访问的计划，重申“中国一贯反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来”。

有关防疫合作，赵立坚指责阿扎尔“不坐镇抗疫前线”，而是“远赴台湾作秀”，“美国疫情发展失控，恐怕与阿扎尔部长有直接关系”，“若是比抗疫谁最差，恐怕非阿扎尔部长莫属”。对于阿扎尔评价若是此类病毒出现在美国等地，可以很容易被控制，赵立坚则建议阿扎尔“赶快展现自己的真正实力，早日遏制美国疫情”。他呼吁美国不要将病毒“标签化，政治化，向中国甩锅，中美之间在相互尊重基础之上，各层级，各领域是可以沟通，也是有沟通的”。

阿扎尔则在12日结束访台之前吊唁了台湾前总统李登辉，回顾了李生前对台美关系的推动作用和对台湾民主的贡献。在推特上，阿扎尔表示：“美国和台湾一同相信，面对感染病威胁，自由开放社会拥有的防护，是最好的”。台湾外交部长吴钊燮也在阿扎尔访台期间呼吁美国友人帮助台湾争取更多的国际空间。