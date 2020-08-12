“受到香港示威的启发”：泰国年轻反对派要求解散议会重新选举

泰国现如今的总理巴育-詹欧查此前是一名军官，2014年的政变和2019年的争议选举之后掌管泰国，系列对言论自由，集会自由等的制度受到国内诟病。法新社8月12日星期三从曼谷发来报道称，近期香港情况的走势，给了泰国反对派灵感，学生示威者们通过未申报的游行，社交软件组织等，强化呼吁政府改革的声音。

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法新社曼谷站综合泰国反对派的诉求表示，人们首先希望解散议会，重审2017年的宪法，根据这份宪法，全部由泰国军方选出的250名参议员拥有扩大的权力。另外今年6月泰国年轻的运动家万查勒在柬埔寨失去音讯，非政府组织“人权观察”表示，万查勒是近两年以来第9位不明情况下失去音讯的反对派人士，这也激发了网络声讨。周一，约4000名包括大学生在内的示威者在曼谷多个大学城汇聚，组织方列出10项诉求，改革泰国君主制，其中包括废除“第112条”所含的“损及君主罪”，犯此罪者可被判处15年监禁，“犯罪行为”涵盖“批评王室成员”。虽然政府已经宣布不再执行此条法律，“以示宽仁”，但反对派表示实际生活当中，警察依旧可以按此批捕，另外“网络犯罪”也被用来压制不同的意见；示威者们还要求对王室成员的预算供给问题展开对话。

法新社引述朱拉隆功大学政治系学生领袖Tattep Ruangprapaikitseree（别称福特）的话表示：“我们从香港运动当中汲取了灵感”，“人们就这样自发出来示威”。另一名20岁的示威者曾在集会上烧毁总理的照片，他表示“曾经试图按照政府的规则来推动事情的改变，但没有结果”。