世界卫生组织与韩国和巴西对俄罗斯新冠疫苗持观望态度

俄罗斯总统普京昨天宣布率先核准2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，世界卫生组织（WHO）今天表示，期盼可以检视疫苗的临床试验结果。

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俄罗斯的疫苗目前受到国际社会的质疑，因为大家对这支疫苗的功效了解不多。世界卫生组织（WHO）建议疫苗应进行3个阶段测试。

中央社报道，俄罗斯这支由加马利亚研究所（Gamaleya Research Institute）和国防部合力研发的疫苗，是28支正在接受临床评估的疫苗之一，但目前世界卫生组织仍将这支疫苗列为临床试验第一阶段。2000多人参与的最终阶段临床试验预计今天才会正式展开。

隶属联合国的世卫透过声明表示：「世卫正在与俄罗斯当局和科学家联系，期盼能检视试验细节。」

韩国中央灾难安全对策本部第一总括协调官、保健福祉部次官（副部长）金刚立12日表示，俄罗斯疫苗的相关信息还有限，只有充分证实疫苗安全性，才能判断是否进口并对民众接种。

巴西国家卫生监测局指出，尚未接获俄罗斯政府提出有关疫苗分析或研究测试的申请。一旦巴西国家卫生监测局批准，巴拉纳科研院（Tecpar）将负责进行「史普尼克V」在巴拉纳州的研究和其他测试。