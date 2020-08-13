德国官方认为没必要禁用华为

德国信息技术安全署周二公布了新的电信网络安全要求目录，并无针对华为的特殊条款。各种迹象显示，德国政府认为，没有必要禁止华为参与5G网络建设的竞争。

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德国信息技术安全署周二发布了新的电信网络安全要求目录，其中包含了欧盟委员会在2020年2月的安全建议中指定的所有要点。在美英宣布禁用华为的情况下，德国信息技术安全署仍然不希望将某些供货商排除在外。不仅如此，该部门还警告说，如果有公司被排除在外，德国可能将依赖个别公司。 德国应该建立尽可能多样化的网络，使用来自不同制造商的组件。 但是，供货商必须遵守严格的安全要求。新网络安全要求目录现将递交欧盟委员会批准。欧盟批准后，才正式生效。

《法兰克福汇报》援引来自政府圈的消息发表报道说，德国在5G网招标中将实施两阶段审批模式，德国信息技术安全署将首先对供货商从技术层面上予以审核。

审核第二阶段，将依法对供应商的"政治可信度"予以审核，这里指的是德国内政部颁布的网络信息安全法。按照这项法律，只有当德国总理府、外交部、内政及经济部共同表示反对意见，才能否决已通过第一阶段审核的供应商。华为在第二审落榜的可能微乎其微，因为德国总理府和经济部已经多次强调，他们不会对华为发布禁令。

德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）也反对将华为排除在外。今年1月他曾表示："仅仅因为一种产品有可能会出问题，就将其清除出市场，我不赞同这种做法。我反对任何全球性的、不加区分的贸易壁垒。" 泽霍费尔说，如果将华为排除在德国5G网建设之外，整个网络建设进程将延后数年。

在德国，德国电信、沃达丰、西班牙电信这三大运营商近年来都在积极推进5G网络建设，并且已经使用了大量的华为5G设备。德国电信、沃达丰都没有在核心网中使用华为产品，后者的供货只限于5G网络的外围设备，比如基站。此前，德国电信曾知会德国内政部，表示将进一步加强与华为的合作。如果德国政府反对使用中国移动技术，德国电信集团预计将至少为此耗资30亿欧元、并花费5年时间汰换已经安装的华为设备。