日本政界人士支持“民主女神” 推特网民称比起刘亦菲 周庭才是真正木兰

香港众志前成员周庭本周一度被捕的消息不断冲击日本新闻与社交网络的热度榜，日本政界多人赞周庭是“民主女神”，支持她的民主斗争，同时惋惜她的遭遇。网民也将“真正的木兰”“释放周庭”等冲上了热搜。

广告 继续浏览后续

日本众议院议员，防卫大臣政务官长岛昭久在其推特上写道：“周庭把她全部的青春花在了为香港自由与民主的奋斗之上”；“香港民主女神和新闻自由沦为了国安法的猎物”；参议院议员莲舫也对周庭从被捕到保释全程做了关注，在推特上表示“中国政府压制香港的自由和民主活动，这是对人权的严重侵犯，坚决抗议”。周庭获得保释后，她评论道：“这的确令人高兴，但仍然要继续敦促中国政府保护民主，自由，人权”。莲舫还关注了苹果日报黎智英被保释一事，但表示“这并不能让人放心，国际对香港民主，自由，人权的捍卫，非常重要；中国政府应该听到国际社会的声音”。演员秋元才加，体育新闻作家乙武洋匡等知名人士也公开表达了对周庭的支持。

虽然在日语圈有着网络影响力，但对周庭一事，日本政府除了对香港国安法表示关切之外，没有对周庭做点名评论。在推特上，“释放周庭”（FreeAgnesChow）和“抵制木兰”（BoycottMulan），“真正的木兰”（RealMulan）等热搜词并立存在，很多网民将这些热搜词同时使用，并表示，“迪士尼木兰（刘亦菲扮演）是中共暴政的妥协者”；“周庭勇敢追求自由，捍卫真理，捍卫养育自己的土地，她才是真正的木兰”。