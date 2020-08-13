白罗斯暴乱持久化近7千人被捕 美呼吁和欧盟合作解决白危机

上周日，白罗斯执政已26年的现任总统卢卡申科以超过80%的支持率胜选，反对派参选者出于安全考量自我流放立陶宛并受到立陶宛外交部的欢迎。直到8月13日，首都明斯克等地的示威者仍没有停止抗议的迹象，美国国务卿蓬佩奥今天呼吁欧盟，“共同解决白罗斯的政治危机”。

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蓬佩奥目前正在斯洛文尼亚进行访问，此行目的地还有捷克，奥地利与波兰。对于白罗斯暴乱，他今天表示：“我坚信，对于白罗斯近期发生的事件，欧盟和美国有着共同的忧虑...希望美欧共同为此事的解决而努力”。在斯洛维尼亚之前，蓬佩奥已经在本周三访问捷克的时候，呼吁“尊重白罗斯人民对自由的渴望”，“不要伤害示威者”。截至发稿，白方宣布警察已经逮捕至少6700人，另有两人死亡。

欧盟方面，14日星期五各成员国外交部长将就白罗斯问题进行探讨，部分成员国呼吁对白罗斯重启制裁。斯洛文尼亚则在13日认为，应该支持白罗斯重新进行一次大选，新大选的可靠性需要由国际观察员来保障。事实上，欧安组织从2001年以来就向白罗斯派遣观察员，但这次白罗斯大选，他们并未接到邀请。匈牙利和与白罗斯接壤的拉托维亚则认为应该“在对话的基础上解决问题，但不应影响欧盟与白罗斯的未来关系，或者欧盟外部六个接壤国与欧盟的东方合作计划”。