蓬佩奥劝服斯洛伐克拒用不可靠5G 斯称将助美国打击混合威胁

正在东欧进行访问的美国国务卿蓬佩奥8月13日成功劝服斯洛文尼亚政府，不使用“不可靠方”提供的5G网络。

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斯洛文尼亚在2004年加入了北约，2007年加入了欧盟，它也是美国第一夫人梅拉妮亚-川普的故乡。今天在该国西北部城市Bled，蓬佩奥宣布：“我很高兴与斯洛文尼亚外交部签署了一份共同声明，排除使用不可靠方提供的5G网络”，“对于中国共产党和它想要遏制自由的努力来说，风已经开始反向吹起”。

斯洛文尼亚政府则向蓬佩奥重申了斯对美国的支持，斯“已经准备好助美国一臂之力，打击西方世界面对的‘混合威胁’”...“斯洛文尼亚和美国谈到了与中国和俄罗斯的关系，我们必须考虑我们文明的战略利益，考虑到安全，自由，民主这些基石”。

斯洛文尼亚和美国的共同声明当中没有点名提到中国，但写有：“双方同意在选取5G供应商的时候，需要对其进行深入调查，保护法治国家”。同一天，斯洛文尼亚通讯社STA则引述华为一份声明，当中谴责斯美双方的共同声明。华为表示，此类声明将减缓接入5G的速度，用户群体也会承担更昂贵的费用。