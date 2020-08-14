全球新冠死亡人数超75万 英法互颁入境者14天隔离令

法新社汇总官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时，全球新冠肺炎死亡人数超过75万人，至少2096万2510人染疫。欧洲疫情也有复燃趋势，世卫组织称主要原因是由于防疫措施松绑、夏季遵守规范较不严谨及病毒检测增加。

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据法新社报道，至少75万4649人死于新冠病毒。自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，但所幸也至少有1278万9500人目前被认为已经康复。

报道称，法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出以上统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球8月13号通报新增9933人死亡及29万1893起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多国家依序为巴西（1262死）、美国（1120死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计16万7253人病故、525万4878人确诊，至少177万4648人已康复。

周四在美国，异常敏感的口罩问题争议再起，民主党总统候选人拜登呼吁建议各州强制戴口罩3个月，以延缓疫情传播，减少死亡人数。但他的对手特朗普立刻否认了这个建议，特朗普还指控这是“想把所有的美国人关在地窖里几个月”。特朗普政府则建议美国人在必要的时候戴口罩，他说这是爱国之举，但美国人民必须要有选择戴口罩或拒绝戴口罩的自由。

除了美国之外，其他疫情重灾区还包括巴西（10万5463人丧生、322万4463人染疫）、墨西哥（5万5293人丧生、50万5751人染疫）、印度（4万8040人丧生、246万1190人染疫）及英国（4万1347人丧生、31万3798人染疫）。

而依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，其次依序为秘鲁（78人）、西班牙（61人）、英国（61人）及意大利（58人）。

欧洲疫情有复燃趋势

世界卫生组织（WHO）欧洲区域办事处今天表示，由于防疫措施松绑、夏季遵守规范较不严谨及病毒检测增加，欧洲地区新冠病毒确诊病例上升。

面对疫情再起的危险，英国运输大臣夏博思(Grant Shapps)周四表示，英国周六起将对从法国入境的所有旅客实施14天隔离检疫，原因是法国新冠病毒感染率过高。 英国也将荷兰、马耳他以及另外三个国家列入隔离检疫名单。西班牙与比利时已于近几周被列入这份名单。

法国周五宣布了来自英国旅客的对等原则。法新社称，该措施引发英法两国外交紧张，也可能会引起边境拥堵。