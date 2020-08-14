抗击新冠疫情：特朗普揶揄德国

据慕尼黑《水星报》报道，尽管美国总统特朗普在领导美国抵抗新冠病毒方面表现不佳，但特朗普还是对德国的感染数据发表了意见，让德国总理默克尔难堪。

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在周二的白宫新闻发布会上，特朗普对德国不断增长的新冠病毒新感染人数感到遗憾。他说：“不幸的是，德国七天平均增长值为62%。这真是非常的不幸。”特朗普还专门提到了法国、西班牙和英国的高增长率。目前尚不清楚，特朗普的数据是在什么基础上算出来的。此前，德国前副总理加布里尔已批评说，特朗普抓住所有机会来侮辱默克尔。

特朗普还说，美国的感染将减少。“随着时间的推移，会越来越好。”

自新冠病毒大流行以来，美国感染人数已达到了500万，约占全球感染人数的四分之一。虽然新感染人数不再像七月那么多，但每天仍然约有5万左右新感染病例。但特朗普禁止申根国家的公民入境美国，美国公民和持绿卡者除外。

德国较好地控制了疫情，引起多国惊奇。但感染人数近来重又上升，引发忧虑。根据柏林罗伯特科赫研究所周五公布的数据，德国一天内感染人数增加到1449人，总计感染人数达221413人，新冠病毒带来的病亡人数达9225人。

越来越多的德国游客从国外非危机地区感染上新冠病毒回国，而各州抗疫措施不统一以及学校逐步重又开学并让全体学生到校上课也给抗疫带来了新难题。