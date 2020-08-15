世界大学排名出炉：哈佛第一，法国崛起

2020版《世界大学学术排名》8月15日出炉，该排名榜根据多项指标列出全球1千所研究型大学的学术实力。美国大学仍占最强地位，英国大学其次。法国大学异军突起。

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《世界大学学术排名》简称“上海排名”的2020版排行榜公布。前3名是哈佛，斯坦福，剑桥大学。其中哈佛大学已蝉联榜首18年。第4-10名是：麻省理工，加州-伯克利，普林斯顿，哥伦比亚，加州-理工，牛津大学，芝加哥大学。随后是耶鲁大学，康奈尔大学和加州大学-洛杉矶。

法国4所大学脱颖而出进入百强，其中巴黎萨克莱（Paris Saclay）大学位排第14名，巴黎文理研究大学位居第36，索邦大学排第39，格勒诺布尔-阿尔卑斯大学排名第99。

法国高等教育部长弗雷德里克-维达尔（Frédérique-Vidal）今天在一份新闻稿中对法国大学取得的进展表示高兴。她指出，法国现在综合排名世界第三，仅次于美国和英国，这是法国高等教育改革，致力于提高法国大学国际能见度的结果。

亚太地区排名最靠前的大学是东京大学，位居第26。中国内地共有144所大学上榜。清华大学排名全球第29，北京大学名列第49，浙江大学和上海交大分别位居第58和第63，中国科技大学和复旦大学首次进入百强，分别排名第73和第100。

据介绍，《世界大学学术排名》主要考虑6个标准：研究生和教授获得诺贝尔奖和菲尔兹奖的数量；在学科中被同行引述的研究人员数量，以及在《科学》和《自然》杂志上出版物的数量。