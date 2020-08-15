印度总理莫迪向中国发出新警告

中印在喜马拉雅山边界发生致命冲突两个月后，印度总理纳伦德拉-莫迪（Narendra Modi）周六8.15在独立日纪念仪式上向中国发出新的警告。

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印度总理莫迪在他今年最重要的讲话中承诺要进一步加强军事能力。他说：“所有对印度国家主权有不同意见的人，印度军队会以相同的语言做出回应。”

法新社说，印度总理莫迪没有提及相关国家的名字。他此话不仅仅是冲着印度的宿敌巴基斯坦说的，更是讲给中国听的。中印两国今年6月在双方有主权争议的拉达克发生了致命冲突。

莫迪说，“印度的主权完整对我们来说是最高价值。对此，我们所能做的，我们的士兵所能做的，大家都在拉达克看到了。”

莫迪今天在象征印度独立的红堡，向4000多人发表了讲话。他强调说，与邻国的良好关系必须“建立在信任和安全的基础上。”

今年6月，在中印有争议的边界附近，爆发了45年来的第一次军事冲突。双方士兵没有开火，而是用拳头，警棍和石头互相攻击，打死了20名印度士兵，中国士兵伤亡人数不详。

双方都谴责对方应该负责。双方从此各自向该地区派出数以万计的部队。而试图缓解紧张局势的会谈则陷入僵局。

地球上人口最多的两国，中印之间最后的一次公开冲突可以追溯到1962年的闪电战。当时印度军队迅速被中国军队击败。