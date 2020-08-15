美国防部与洛克希德马丁公司签约产制售台F-16V战机

美国国防部14日发布新闻稿指出，洛克希德马丁公司获得为期10年，价值620亿美元的合约，将生产援外军售的F-16V新战机，初步交付的订单为90架。据了解，这90架新型战机，有66架将卖给台湾，24架卖给摩洛哥。有美国媒体指出，这批对台军售是美国自前总统布什于1992年任内宣布出售台湾150架F-16战机以来，第一次再把先进战机卖给台湾。

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事实上，去年8月19日，美国总统特朗普已经公开证实，将出售台湾66架F16-V战机，总金额为80亿美元，当时台湾总统府曾表达感谢。今天则是美国国防部为这项军售案以及其它国家的军售案，和战机的承造商洛克希德马丁公司签订了合约。有报导指出，对台军售案的底定，可能让近期紧绷的美中关系再次火上浇油。

台湾国防部发言人史顺文少将去年曾表示，台湾国防部已经跟美国政府完成签署包括66架F-16V战机的重大军购案发价书，预估2023年可取得美方首批交货2架新机，所有66架新战机预计2026年全部交付给台湾。

据了解，生产这款新型战机的洛克希德马丁公司，将F-22猛禽、F-35闪电II等第五代战机的部分技术，应用在升级现有F-16「战隼」战机，或生产全新战机，称之为F-16V。

台湾空军现有F-16A/B Block 20就是改造升级为F-16V的标准；未来台湾空军将获得的66架新型F-16V战机，正式型号是F-16C/D Block 70。

台湾的新F-16V战机将配备诺斯洛普格拉曼公司的新式APG-83火控雷达，这款雷达能让精确制导弹药在更远的距离外发射。

台湾总统府去年八月曾回应指出，获得这项新型战机，将大幅强化台湾的空中防卫能量，台湾将持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。