新加坡学者：新冠病毒变异体D614G传染性更强但毒性减弱

新加坡一项传染病研究近日显示，一个新冠病毒的变异体正在欧洲、北美各地以及亚洲某些地区日益广泛地传播。这个代号D614G的变异病毒传染性似乎更强，但致命力似有减弱。

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宣布这项研究结果的保罗-谭比亚(Paul Tambyah)是国立新加坡大学的高级顾问，同时也是国际传染病学会主席。他认为，从目前掌握的数据来看，新冠病毒变异体D614G在一些地区广泛传播，而这些地区新冠病毒死亡率下降，这种吻合性可能显示这是一种毒性减弱的新冠病毒变异体。

保罗-谭比亚向路透社记者表示，病毒感染性更强，但杀伤力减弱也许是一个好消息。他指出，大部分病毒都有在变异过程中毒性减弱的趋向。病毒依附受体而存在，因此需要感染更多人，但并不致死。

根据世界卫生组织的消息，学界在今年2月就发现了新冠病毒的变异体D614G。该变异体在欧洲和美洲流行，但学界没有找到这种变异体导致新冠病毒重症的证据。

与此同时，马来西亚卫生当局两天前呼吁民众加倍警惕，因为当局认为可能在当地两个新疫区发现新冠病毒变异体D614G。马来西亚卫生部负责人认为，这种变异体的传染性似乎是病毒原体传染性的十倍。

新加坡科研署研究员Sebastian Maurer-Stroh认为，新加坡境内也发现了这种变异病毒，但他认为，各种限行防疫措施得以避免了该变异病毒的更广泛传播。

上述两名新加坡学者认为，D614G变异体的变异程度尚不足以影响正在研发中的各种疫苗的效力。这些变异彼此差异不大，对于正在研发的疫苗来说没有什么不同。

世界卫生组织西太平洋地区负责人18日在一次视频记者会上也表示，尽管已经鉴定出一些新冠病毒的变异体，但世卫组织仍然认为，2019新冠病毒相对稳定。