卢卡申科要求警察恢复明斯克秩序 罢工的国家媒体雇员不得复工

白罗斯总统亚历山大-卢卡申科8月19日星期三向内政部下达命令，要求警察帮助重新恢复明斯克社会秩序。与此同时，一场特别峰会之后，欧盟领导人宣布，鉴于白罗斯大选当中的舞弊以及选举结果出炉后的暴力事件，向背后责任方发起制裁，将尽快列出制裁对象清单。

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当天特别视频峰会开始之际，欧洲理事会主席夏尔-米歇尔在推特上写道：“暴力必须停止，和平包容的对话必须开启，白罗斯总统必须体现人民的意志”。欧委会主席冯德莱恩则表示，“这关乎白罗斯人民和其自行决定国家未来道路的正当权力，欧盟和白罗斯人民站在一起”…“欧盟将尽快列出制裁对象名单”。

由于公开呼吁重新大选，白罗斯前任文化部部长，国家大剧院院长从任上被“强制移除”，今天大剧院员工大批辞职以示抗议；反对派在社交网络上表示，国企员工收到来自上级的压力，不得罢工。与此同时，卢卡申科宣布强化白罗斯边境安全，以免“外国武装，武器，资金入境，支持暴乱”，并要求内政部结束首都明斯克的乱局。他通过贝尔塔通讯社表示：“明斯克不能再出现任何形式的混乱，人们已经很疲惫，人们需要和平，和安宁”。他还警告，参与抗议示威的白罗斯国家媒体雇员“将不得重新回到工作岗位”。

有6年前乌克兰血腥暴乱在前，欧盟担心明斯克上演同样的悲剧。星期三，德国总理默克尔对卢卡申科拒绝和她对话表示惋惜，并称“白罗斯需要找到属于它本身的道路，这需要通过对话来寻求，而不是通过外部势力干预”。俄罗斯总统普京也向欧盟各国领导人表示，外部势力不能干预白罗斯。在俄白双边防御协定下，他近期曾提议向白罗斯提供军事援助。俄罗斯外交部长拉夫罗夫公开表示，“这已经不是秘密：这关乎地缘政治，争抢后苏联时代空间”。19日的视频会议后，欧洲理事会主席夏尔-米歇尔宣布“根据克里姆林宫的声明，俄罗斯没有军事介入白罗斯的意向”。

星期四，默克尔将和法国总统马克龙对话，讨论如何支持白罗斯内部开启和平对话。而维谢格拉德集团成员匈牙利，波兰，捷克和斯洛伐克则呼吁白罗斯政府开启政治解决困局的途径，尽量减少警民直接冲突。另外，不少欧洲议员认为，和乌克兰情况不同，白罗斯反对派势力尚不成熟，虽然近几年以来两国融合计划遇冷，但白罗斯人民并不想放弃和俄罗斯的紧密关系。欧盟市场部执委迪耶里-布列东指出，“白罗斯不是欧洲，大部分白罗斯的人民都支持和莫斯科保持紧密关系”。