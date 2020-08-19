挪威严防俄中伊朗间谍 抓获卖情报者一人 驱逐俄外交官一人

挪威政府8月19日星期三宣布，对一名俄罗斯驻挪威外交官下达了驱逐令，限期本周之内离境。

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挪威情报机构和外交部本周一表示，上周六在奥斯陆的一家餐厅当中逮捕了一名挪威籍男子，他涉嫌向俄罗斯情报人员提供敏感信息；今天又称，逮捕现场发现，此人正在向一名俄罗斯使馆人员“严重泄露国家机密”，因此已通知俄罗斯驻挪威大使，这名俄使馆外交人士不再受欢迎，令其离开挪威。挪威外交部发言人斯文森解释道，此人隶属于俄罗斯驻挪威大使馆商业事务分支，受到驱逐的原因是行为与外交官身份不相符。对此，俄罗斯驻挪威大使回应称，已向挪威外交部发出抗议，称自己的员工曾在没有事实证据的情况下受到拘押（现已获释）。

根据挪威官方消息，向俄罗斯外交官泄露国家秘密的男子今年50岁，在专业评估船舶风险的挪威船级社的石油与天然气鉴定分部工作。挪威船级社表示，此人被捕前，曾管理一个3D印刷的工业项目，并没有涉及军事工业，军事工业项目自有挪威国防部特殊的安全许可，普通员工无从接触。俄罗斯大使馆则解释称，挪威船级社和俄罗斯官方与众多企业有着多年的合作经验，在海事工程，基础设施，油气等领域交流频繁，这种合作此前从未引发挪威如此强烈的反应。

法新社奥斯陆站星期三表示，根据掌握的信息，这名涉嫌泄露国家机密的挪威男子名叫哈尔沙恩-辛格-塔特嘎，已经向调查人员供述自己“出卖信息，换取大量现金”，但他坚称自己出卖的信息无损于挪威国家利益。挪威情报机构今年二月份发布的年度风险鉴定当中显示，挪威政治，经济，国防，科研等多个领域有必要严防间谍渗透，风险来源地重点包括俄罗斯，中国，伊朗。