中企员工接种新冠疫苗入境时或呈阳性 巴新要求北京立刻解释

中国冶金科工集团公司旗下一个附属公司在巴布亚新几内亚这个太平洋岛国拥有一处极为重要的镍矿基地。8月20日星期四，巴布亚新几内亚政府表示，已经要求中方对该公司员工入境时“可能检测呈新冠阳性”的声明“立刻做出解释”。

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法新社莫尔斯比港站引述巴布亚新几内亚政府的消息，称不仅要求北京方面做出解释，而且已经拦截了一架中国员工的包机，他们原定当天在莫尔斯比港降落。中国冶金科工集团公司的这一下属公司是瑞木镍钴管理有限公司，曾在2019年因向海中倾倒矿泥，将海岸染成赭红色而不得不一度关门。而本次有关疫苗问题，该公司曾向巴布亚新几内亚政府表示，“这48个员工由于被注射了疫苗，有可能从中国返回巴新之后呈现新冠病毒阳性”。中国此前已经宣布，将在国有企业里对员工进行疫苗注射，但并未说明，打过疫苗的员工是否会被外派到其他国家工作。

对于上述问题，巴布亚新几内亚政府极度担忧，尤其是该国医疗条件不足，截至目前幸运地没有爆发大规模新冠感染死亡。负责抗击新冠疫情的官员大卫-曼宁表示，自己已经通过中国驻该国大使，要求北京方面解释上述48个中国员工是如何被注射的疫苗。巴布亚新几内亚方面还怀疑瑞木镍钴管理有限公司绕过入境后的强制隔离政策，或者他们是在不合法的条件下被注射了疫苗，又或者这种疫苗是否已经注射给了一些巴布亚新几内亚公民，进行测试。对此，中国驻巴布亚新几内亚大使薛冰对法新社表示，中方暂时无可评论，但他表示，“有一点是肯定的，那就是，我们在巴新境内不进行任何病毒测试”。