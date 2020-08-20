前白宫顾问班农涉嫌诈骗民众捐款被捕，班农与郭文贵合作的公司也被查

白宫前政治顾问班农(Stephen Bannon)于周四(8月20日)遭逮捕。美联社报道说，班农和另外三人，在发起用于修筑美国南部边境墙的“我们筑墙”(We Build The Wall)项目网络筹款活动中，涉嫌将数十万民众的捐款用于个人支出。

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“我们筑墙”项目，计划筹款2500万美元。起诉书中显示：班农许诺会把筹集到的所有资金用于“我们筑墙”项目，但班农的实际行为，却与他在筹款网页上的承诺前后不一。伪造的收据、虚假的供应商合同以及其他欺骗方式，都暴露出他的诈骗行为。

班农曾担任特朗普竞选团队负责人，被认为是特朗普2016年胜选的主要功臣之一。特朗普当选总统后，班农出任白宫首席战略师、总统高级顾问，但2017年8月被特朗普解职。离开白宫后，班农曾重掌美国右翼网络媒体《布莱特巴特新闻网》（Breitbart News Network）。

特朗普周四在白宫回应此事，他表示：“我感到很遗憾。我已经很长一段时间没有和他打交道了。这对班农来说是一件非常悲哀的事情。”他补充道：“我不喜欢那个项目。我认为那是为了炫耀。”

另据《华尔街日报》报道：与班农和流亡美国的中国商人郭文贵有关联的一家媒体公司(GTV Media Group)今年春天通过私募融资3亿多美元，美国联邦调查局(FBI)与美国证券管理委员会(Securities and Exchange Commission)目前正针对该媒体公司的集资手段是否触犯证券交易法展开调查，纽约州检察官也在追查此案。

报导说，摩根大通银行(JPMorgan Chase)、富国银行(Wells Fargo)已经冻结与该媒体公司有关的资金户头，美国银行(Bank of America)关闭了该媒体公司最近几个月才开设的一个帐号。