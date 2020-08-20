德国急派专机今夜从俄罗斯接走昏迷的纳瓦尔尼

德国一家非政府组织8月20日星期四晚间宣布，已经包租了一架飞机，今夜将飞赴俄罗斯，目标是把陷入昏迷的俄罗斯反对派纳瓦尔尼接去德国。

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这家德国非政府组织名为“为了和平的电影”，以捍卫和帮助俄罗斯人权捍卫者而闻名。其主席雅卡-比兹里表示，“我们今夜派出一架急救飞机，从柏林-特格尔机场起飞，当中配备医疗设备和多名专家，纳瓦尔尼可以乘坐这架飞机，飞来德国”。他表示，已经获得了“多个官方机构的准许，有权进行这一操作”。事实上，非政府组织“为了和平的电影”早在2018年就组织过相似的行动，帮助俄罗斯争议人士皮特-维尔兹洛夫辗转前往柏林进行治疗。而本次帮助纳瓦尔尼前往德国接受治疗，正是皮特-维尔兹洛夫牵头发起的呼吁。

克里姆林宫方面早前宣布，已准备就绪，帮助转移纳瓦尔尼到其他国家，并称“就像支持任何一个俄罗斯公民一样，祝纳瓦尔尼也尽早康复”。他目前在西伯利亚的奥姆斯克接受治疗，已经处于昏迷状态，近前人士认为纳瓦尔尼被人故意下毒，他的发言人通过莫斯科回声电台表示，纳瓦尔尼应该是“喝了被掺有其他物质的茶水，才中毒”，“当天早上仍然状态良好，但乘飞机从托姆斯克起飞后，就失去了意识”。法新社引述部分媒体的消息称，毒性物质有可能是羟丁酸钠，这是一种用来麻醉的成分，但这一说法还没有得到院方确认。当天纳瓦尔尼原本打算飞往莫斯科，继续为九月份即将开启的地区选举做宣传，支持反对派候选人。目前奥姆斯克第一医院的医生正在“竭尽全力”让纳瓦尔尼活下去，医院负责人表示“他已经被连上了人工呼吸机”。德国总理默克尔今天与法国总统马克龙会面，她表示“纳瓦尔尼可以在德国或者是法国当中的任何一国得到所有必需的医疗帮助”，马克龙也表示，“法国无疑准备好为纳瓦尔尼，以及与他关系密切的人士，提供任何所需的健康，避难帮助，以及保护”。