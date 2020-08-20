法德提议欧盟与普京共同调停白罗斯危机 但最好白罗斯人自己和解

8月20日星期四，法国总统马克龙和德国总理默克尔就白罗斯国内政治危机进行对话，两人在马克龙位于南法海岸的宅邸见面，随后召开联合新闻发布会。

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马克龙表示，自己和德国总理默克尔，欧洲理事会主席夏尔-米歇尔一道，与俄罗斯总统普京就白罗斯问题进行过多次对话，欧洲相信，欧盟与俄罗斯的稳定关系可能性，与白罗斯本次事件息息相关。欧洲不希望看到一些事件的重演，尤其是像乌克兰2014年的政治危机导致的俄罗斯事实占领部分乌克兰领土，就此，欧洲已经明确向普京表达了态度。马克龙还提出，关于白罗斯问题，欧安组织也提议调停，普京对此持积极看法。马克龙和默克尔还强调，虽然和普京有交流，但白罗斯当事人，总统卢卡申科却一直没有展现出要对话的意向。默克尔表示：“卢卡申科没有寻求和我们当中的任何一方进行对话”。

马克龙还表示，欧盟应该继续动员起来，和白罗斯和平示威的人们站在一个阵营，他们寻求自由，希望自己的权力得到尊重，白罗斯需要在政府，反对派，以及公民社会当中开展对话，这一对话目前开来已经不可避免。马克龙强调，欧洲希望看到白罗斯人自己能够展开这一对话，但如果需要的话，欧盟也准备好伴随白罗斯人进行调停，如果白罗斯人认为有必要的话，欧盟可以和欧安组织等机构，以及俄罗斯，共同帮助调停。