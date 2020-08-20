特朗普暗黑警告：拜登将是你们最糟的噩梦

8月20日星期四，拜登将远程通过视频在美国民主党全国代表大会闭幕之夜做演说，正式接受民主党的总统参选人提名。与此同时，特朗普也告诫民众，拜登将会是人们“最糟糕的噩梦”。

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就在拜登演讲之前的几小时，特朗普在宾夕法尼亚州的老福奇发表演说，对人们表示：“拜登花费了大半个世纪，在华盛顿出卖美国，削减工作岗位，让其他国家窃取美国人的工作”。他还将拜登形容为“增加赋税，敞开边境，让暴民涌入，抛弃美国工人”的角色。他警告，如果拜登当选，近期美国各大城市上演的暴力游行将吞噬整个国家，称，“如果你想要生活在拜登的统治之下，那么就想想明尼阿波利斯的废墟，波特兰的无政府主义暴力，芝加哥血洗的街道，想一想这些混乱即将来到你的家门口”。特朗普用非常黑暗的口吻警告：“他们（民主党）让你们的家人对你反目，让你们的孩子产生扭曲的世界观”。

而拜登则在德拉威尔视频演说之前，对特朗普做了评价，称“特朗普并不是新冠病毒的责任方，但他的确要为美国国家的失败应对方针负全责，美国人需要在这个十一月，向特朗普讨个说法”。拜登表示，他的这一视频演说将讨论如何让美国走上一条新的更好的道路。