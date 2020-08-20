美国在伊朗核问题上孤立加重 安理会恐陷入分裂

8月20日星期四，法国，德国，英国集体宣布，反对美国寻求在联合国框架内重启国际对伊朗的全部制裁，认为此举有悖于伊朗核协议背后的努力。

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巴黎，柏林和伦敦三方通过各自的外交部发出了上述声明，并表示不支持已经退出伊朗核协议的美国此举。三国通过一份联合声明指出，“德法英决定，坚定维护多边主义的基础性机构与进程，继续保护联合国安理会的完整性和权威性，重申所有联合国安理会的成员国应一道反对任何加剧其内部分裂的行为，对联合国安理会工作具有潜在严重影响的行为说不”。

上述联合声明公布之后，美国国务卿蓬佩奥谴责法德英三国“在明明知道美国希望重新恢复联合国对伊朗制裁的情况下，仍选择与伊朗的阿亚图拉站在一起，而非与美国保持一致”。蓬佩奥称，“美国在德国，法国和英国的朋友们私下里对我说，他们不希望取消针对伊朗的武器禁运，但他们却选择和阿亚图拉站在一起，不投票支持美国，延长原本今年十月到期的常规武器禁运令”。

上周在联合国安理会希望延续这一禁令，但遭到羞辱性冷遇的美国，选择开启一项争议性程序（snapback），旨在30天之内迅速地全面恢复2015年逐步取消的，所有针对伊朗的国际制裁。欧洲国家则认为，美国在特朗普单方面撕毁伊朗核协议的时候，就已经失去了协议内容的参与权。法新社引述专家观点称，美国本次要求全面重新对伊制裁，极有可能让安理会陷入危机，并让更多的人怀疑安理会决议的合法合理性，不排除最终美国单方面认定重新恢复对伊制裁，但其他安理会成员拒不承认这一混乱局面。欧洲对外关系委员会的伊朗问题专家葛兰马耶表示，“很显然，特朗普政权正在绝望地试图在下一次大选之前，烧毁伊朗核协议”，“这将导致安理会陷入巨大的麻烦，出现不同的表述，美国将在伊朗问题上受到更深层的孤立”。