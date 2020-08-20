通贝里要求默克尔在气候保护中发挥带头作用

8月20日，与格蕾塔-通贝里对话的默克尔

据德国广播电台，德国《时代周报》在线和N-TV电视台报道，德国总理默克尔周四上午在柏林总理府会晤了瑞典气候保护活动人士格雷塔通贝里（Greta Thunberg）。17岁的少女通贝里要求默克尔在保护气候的国际努力中发挥带头作用。

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通贝里要求默克尔在国际气候保护中发挥带头作用，并要求欧盟停止所有对化石燃料的投资。这位“星期五为未来”运动创始人还向默克尔总理递交了一份请愿书。

通贝里在会晤后表示，默克尔肩负着巨大的责任，但同时也拥有领导气候保护战斗的巨大机遇。通贝里还表示，默克尔“非常友好”。

默克尔发言人赛博特在会晤后表示，默克尔总理在会晤中强调说，气候保护是一个全球挑战，工业国家为此在减少废气排放中负有特别的责任。坚持执行巴黎气候保护协议是气候保护的基础。

除了通贝里外，参加会晤的还有德国气候保护活动家Luisa Neubauer和来自比利时的两名活动家。该会晤被媒体称为气候峰会。

社民党议会党团副主席米尔斯敦促默克尔将言语付诸实现，并修订《可再生能源法》。左翼党联邦议员贝丁则指责默克尔给气候保护刹车，多年来保护了汽车工业等有损气候的行业。