世卫希望两年内结束新冠大流行

8月21日星期五，世界卫生组织对新型冠状病毒传播趋势做了预测，称希望两年之内结束大流行。

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世卫组织总干事谭徳塞今天在一场新闻发布会上表示，“我们希望这场大流行病在两年之内结束，尤其是如果我们最大限度使用可使用的方法，最大限度努力，并且寄希望于疫苗，我们应该会用比结束西班牙流感更短的时间，来结束新冠病毒”。

西班牙大流感在1918年到1920年之间夺走了5000万人的生命，当时的人们除了要对抗西班牙大流感，还要应对结核病，和营养不良。谭徳塞指出，“当今社会，病毒更容易传播，但人类拥有的技术也更加精良，而且我们已经知道如何阻隔它的传播”。世卫组织已经呼吁“所有年满12岁的人佩戴口罩”。

截至目前，新冠病毒已经在全球造成至少793847人死亡，至少22734900人感染，遍布全球196个国家和地区，而被认为康复者则有至少14298000人。美国以174290人死亡仍然高居榜首，巴西以111100人死亡排第二，与此同时，世界银行总裁马尔帕斯也警告，这一切都有可能把全世界1亿人拖进极度贫困的黑洞，因此“债权方必须考虑对贫困国家进行债务减免”。