多方运作 俄院方终给德国专机转移纳瓦尔尼开绿灯

44岁的纳瓦尔尼本周五依旧在西伯利亚的奥姆斯克第一急救医院接受抢救，该医院负责人表示，他的情况已经稳定下来，医院决定不反对他被转移到其亲属指定的其他医院接受后续治疗。

广告 继续浏览后续

昨天夜间抵达奥姆斯克机场的德国救援飞机仍等在停机坪上，希望当夜将纳瓦尔尼接到德国。当天，访问法国的德国总理默克尔提出，纳瓦尔尼可以在德国得到充分的医疗救治，前提是“他本人要提出这个请求”。法国总统马克龙也表示，纳瓦尔尼可以选择法国或者德国任意一个国家，接受充分的保护与医疗帮助。法德两国领导人还对纳瓦尔尼如何陷入昏迷表示忧虑。根据纳瓦尔尼发言人的说法，他很可能是喝了掺有别的物质的茶水，以至于一上飞机就不省人事。

周五早些时候，奥姆斯克第一急救医院负责人曾表示，纳瓦尔尼体内没有任何毒性残留物，根据专程从莫斯科前来检查纳瓦尔尼的医生的说法，他的血液和尿液当中没有任何毒性物质，应该不是中毒，而是“碳水化合物失衡，代谢紊乱，也许是血糖水平急剧下降而引起的”。院方之前还称他的健康状况不稳定，不能转移到国外。但随机德国医生在获准对纳瓦尔尼进行检查之后，表示他的健康状况“允许得到转移”。纳瓦尔尼的亲属和支持者则认为，院方拒绝他乘机前往德国，对他构成了生命威胁，并提请欧洲人权法院，已向俄罗斯政府施压。纳瓦尔尼的妻子尤利娅也在推特上向俄罗斯总统普京申请，放纳瓦尔尼到德国。