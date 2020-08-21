德国出口商的希望是中国

据德国《奥古斯堡汇报》报道，中国让国有企业全速运转，以确保在危机期间经济增长不会崩溃。这拉动了德国企业。德国对华出口出现小幅上升趋势。

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德国的生财机是出口。德国工业的每第二个工作岗位与向全球提供商品和服务有关。由于新冠危机，目前形势比较灰暗，但中国现在带来了曙光。

自25年来，中国一直是世界经济增长的动力。即便在数十年来最严重的萧条中，也是中国使全球经济摆脱了困境。

北京德国商会负责人希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）说，“人们发现，经济稳定正在扩大。”中国经济第二季度增长了3.2%。这刺激了德国向世界第二大经济体的出口。中国正在投资基础设施建设，即公路，铁路和互联网。今年6月交付的货物比上一年增长了15%。

希尔德布兰特认为，中国的经济复苏有两个原因，第一是国家投资基础设施，其次是国家指示大型国有企业生产超出需求的产品，并在必要时进行库存生产。这就拉动了包括德国企业在内的供货商的生产。这可能在将来会带来问题，但目前为消除新冠病毒引发的萧条，这一招还是很有用的。

在对外贸易商会的最新中国调查中，德国在华公司及其子公司对中国业务的信心比春季更高。三月份，曾有2/3的公司预计销售额将下降20%。六月份则只有略多于半数的公司持此看法。这些数字当然还是很糟糕，但它显示出好转趋势。

就在中国控制了疫情的同时，美国每天仍有成千上万的新感染者。美国经济第二季度萎缩了1/3。这是自引进统计70多年来从未出现过的下滑。

德国工商大会预计今年出口将下跌15%，但工商大会已注意到，出口现已呈现小幅上升趋势。