继华为之后 核电或成中英关系紧张的新领域

在中英外交紧张的背景下，继电信和互联网之后，中国企业在英国核电建设的重要地位开始在英国引发争议，尽管这将可能损及英国发展核能计划的实施。

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法新社发自伦敦的报道指，因批评北京对香港的控制及排除华为参与5G建设，伦敦与北京2015年建立的经济黄金时代似乎已告结束。尽管目前中方尚未显示可能会在哪些领域对英国采取报复，但核电已成为多方担心可能被触及的领域。在目前英国为改造旧能源而雄心发展的核电计划中，以中广核集团为首的中国企业占据不可缺失的地位。

七月初英国保守党议员邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）曾向英国电讯报说：“英国的能源政策掌握在中国人手中（...），我们应该修改在这一领域的战略。”

中广核和法国EDF集团目前共同承担英国首个核电站欣克利角C项目的建设，该项目预计到2025年底完工，两大集团也申请了英国第二座核电站塞兹韦尔的承建，正在等待英国政府的审核，预计2021-2022年可最终做出批准与否的决定。

尽管遭遇批评，但中广核始终表示，对自己已在英国投资38亿英镑、提供数千就业感到自豪。报道指，中广核在欣克利角和塞兹韦尔核电项目的投资，也是希望拿下在布拉德威尔核电的条件。法新社援引格林威治大学能源问题专家史蒂夫 托马斯的分析指，受到某些英国议员质疑的布拉德威尔核电项目，将是一项“政治性的决定”，“如果该项目被否，中广核也可能退出在欣克利角和塞兹韦尔的投资”。在此情况下，伦敦别无他选，只有政府参与欣克利的股份。

因预算超支， 日本东芝已于2018年放弃在坎布里亚郡（英格兰西北部）核电计划，而日立集团也在次年冻结了在威尔士的另一核电项目，目前日立正在等待英国数月后宣布新的能源战略，其中或包含新的核电融资模式。内容包括以增加电费的形式、将部分成本转移给消费者。分析指，尽管官方并不希望这样做，但这可能是推进核电计划的最后希望。

英国政府正在发展一揽子清洁能源计划，发展风能等可再生能源，并计划停止使用燃煤，但核能对于实现其设定的2050年碳中和目标仍然至关重要。当局希望核能占到全国电力供应的20％水平。