美国指责中俄法英失职 全面恢复对伊制裁“无需任何人的许可”

8月21日星期五，鉴于无法获取安理会其他成员国对全面恢复对伊朗制裁的支持，美国谴责法国，英国，中国失职，并警告称，美国全面恢复对伊制裁，不需要经过任何人的许可。

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美国国务院伊朗事务特别代表布里安-胡克表示，“美国不需要任何人的允许，来开启快速全面恢复对伊朗制裁的程序”，“伊朗目前违反了其对核的自愿承诺，因此重启对它的全面制裁，已经达到了标准”。

胡克还指出，美国在制裁伊朗的问题上没有得到联合国安理会其他成员的多大支持，“一周前没允许延续对伊朗的武器禁运令，这是他们的失职”，“而且海湾阿拉伯国家合作委员会也敦促联合国延长对伊制裁，中国，俄罗斯，法国和英国却决定无视他们的请求”。胡克表示，“海湾阿拉伯国家合作委员会的成员国是距离（伊朗）危险最近的国家，中俄法英有责任尊重上述国家的观点”，“中俄法英失职，这令人失望”。

星期四，美国国务卿蓬佩奥正式开始启动全面恢复对伊朗制裁的特殊程序，相关制裁可追溯到2006年，但在2015年伊朗核协议签署之后，逐渐解除。2018年，美国从协议中单方面撤出，但撤出该协议之后，美国是否仍然有权通过本次的特殊程序，要求伊朗遵守协定，并对其重启制裁，仍存在争议。对此，星期四，法国，英国和德国一致反对美国重启对伊制裁，认为这有悖于伊朗核协议背后的努力，并警告美国的举动会严重损害联合国安理会的正常运转。胡克指出，“无论其他国家如何评价，美国这一机制已经启动，无法回头，联合国安理会在30天之后将必须重启全部制裁”。