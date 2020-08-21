美欧达成重大减税协议

8月21日星期五，美国和欧盟双双宣布，就龙虾和部分水晶玻璃制品等达成减少关税的协议，这或是双方漫长商贸不睦缓解的序幕。

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当天的共同声明当中，美国和欧盟表示：“在美国贸易代表莱特海泽和欧州商贸专员豪根双方团队的努力下，美欧达成了减少关税的协议，这将有利于美欧双方的出口，价值以亿美元为单位计算”，“这是二十多年以来，美欧第一次达成减少关税的协议”。

自从特朗普担任美国总统以来，美国和欧盟之间的商贸摩擦不断升级，美国最近一次针对欧洲产品的关税准星，对准的不仅有欧洲的钢铝产品，还有德国的汽车，法国的红酒与奶酪。而欧盟则向美国水产品征收关税，2017年一年，美国为了向欧盟出口龙虾，就缴纳了超过一亿美元的关税。根据本次达成的减税协议，欧盟将回溯性取消针对美国冷冻与生鲜龙虾的进口关税；美国则对欧洲生产的水晶玻璃，打火机，部分即食产品等做进口税务回溯性减少50%的处理，年度可达1.6亿美元。莱特海泽与豪根表示，这只是美国和欧盟之间关系改善的第一步，对双方都有利，其他协议会陆续跟进，以打造一个更加自由，公平，对等的跨大西洋商贸关系。