塞尔维亚低调筑墙 欧盟称经济支援难民危机管理不包含筑墙

“巴尔干之路”上的关键一国，塞尔维亚，近期被曝出低调筑起围墙，阻止难民穿越。

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这条“巴尔干之路”早已在2016年被官方封闭，但直到今天，仍有大量难民试图穿越，前往目的地西欧。法新社引述塞尔维亚政府数据称，2020年的上半年，已经有大约3万名非法移民获得了塞尔维亚境内登记注册，是去年同期人数的3倍。事实上，从2015年以来，塞尔维亚周围的其他国家，例如匈牙利，北马其顿，或者斯洛文尼亚，已经陆陆续续筑起围墙，阻挡非法移民。本次塞尔维亚筑起的围墙，被法新社的一名摄影师的镜头所捕捉，墙建在该国南部，与北马其顿共和国接壤之处，附近有一个难民营。

根据塞尔维亚经济部官网的消息，这一围墙将主要帮助政府防范人员大规模聚集，移动，所造成的新冠病毒扩散。对此，欧委会一名发言人安娜-皮锁内罗-赫尔南德斯表示，“欧盟在经济上是支持塞尔维亚管理难民危机的，但这一支持并不包括筑墙”。驻贝尔格莱德的联合国难民署高级专员米莱科夫斯基则认为，“塞尔维亚拥有管理其边境的主权，与此同时也有尊重避难申请的义务”，“塞尔维亚以往一直接受避难申请，难民署目前没有发现任何情况变更的迹象”。