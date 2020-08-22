法新社：TikTok下周起诉美国政府

8月22日星期六，法新社称获取了TikTok的消息，TikTok表示将在下周对美国政府提起诉讼。

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法新社援引TikTok的这份消息，称“为了保护公司权利受到尊重，保证公司和用户得到公平的对待，TikTok别无选择，只能通过司法程序，来对抗（特朗普总统）签署的这份政令”。

指责TikTok为中国政府所利用，开展间谍行动，有收取美国用户数据，传送给中国共产党的嫌疑，美国总统特朗普已经要求TikTok的母公司字节跳动在3个月之内与前者切割，或者选择这款应用软件在美国境内被禁，另外禁止美国人和个人或企业与TikTok以及其母公司字节跳动做交易。

在本周的一份线上声明当中，TikTok表示，从未向中国政府提供过任何美国用户的信息，如果中国政府要求，公司也断然不会这么做。中国外交部发言人赵立坚表示，TikTok已经照美国的吩咐，能做尽做，包括雇佣美国人做总裁和高管，将服务器设在美国境内，数据中心设在美国和新加坡，运营团队全部实现本地化，并承诺在美国创造1万个就业岗位，对外公开了审核政策，以及算法源代码，却仍然逃不过美国的“巧取豪夺…美国一些政客要置TikTok于死地”。