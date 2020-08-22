英欧未来什么关系？法德敦促英国要市场就得守规矩 英国斥无端复杂化

这个周末，伦敦和布鲁塞尔相互指责彼此造成后英国脱欧时代双方关系谈判的僵局，欧洲直斥这是“浪费时间”，而英国则抱怨欧盟“把局面无谓地变得更复杂”。

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后英国脱欧时代双方之间的关系过渡期将在今年12月31日结束，若无法达成一致，双方的关系将自动按照世界贸易组织设定的最低标准来做调整，这就意味着更高的关税，混乱的生意关关系。为了决定英国脱离欧盟之后双方的具体关系，双方仍焦灼在漫长的拉锯战之中，欧盟方面认为，必须最晚在10月15日到16日之间达成意见一致。8月21日星期五，欧盟的英国脱欧事务首席谈判官米歇尔-巴尼尔结束了第7轮谈判，会后他表示，“目前看来，与英国达成关系协定，可能性很小，不明白为什么我们要浪费已经非常宝贵的时间，这令人失望，担忧”。双方的下一次谈判要等到9月7日开启，地点定于伦敦。

8月22日星期六，法国和德国外交部长双双发推特，谴责与英国的谈判毫无进展，并呼吁遵守欧盟规则。法国国务秘书克列蒙-波恩表示，“法国和德国将会致力于保护民众的利益，以及企业的利益，英国不能只获取市场，却不遵守欧盟的规则”。目前欧盟和英国之间最大的问题在于竞争的规定，以及渔业相关权力：简单来说，英国想要进入欧洲单一市场，但不想受到欧盟一些规定的束缚，这令欧盟感到恼火与不解。但英国的首席谈判官佛斯特则认为，“欧盟想要伦敦达到欧盟的标准，尤其是在国家补贴和捕鱼政策等领域达标，之后才能讨论其他问题，这让谈判难度无谓地增加”。佛斯特表示，“英方仍然认为协议是可以达成的，但很显然，这并非易事”。