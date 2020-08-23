卢卡申科手持AK身着防弹衣 称“他们像老鼠一样逃窜”

8月23日星期日，就在首都再度爆发10万人抗议游行之际，与白罗斯总统府关系密切的一个telegram账号发布了一份视频，当中总统卢卡申科手持卡拉士尼科夫自动步枪，身着防弹衣，前往总统府。

广告 继续浏览后续

Telegram账号Пул Первого发布的这份视频之后被俄新社，法新社等多家国际通讯社转载并引述。视频当中，卢卡申科乘坐直升飞机前往总统府，下飞机之后身着防弹背心，手持看上去空膛的AK47，与几名军人一同行进，其中一人与卢卡申科几乎并行。俄新社指出，走在卢卡申科身边并行的年轻军装男子，“看上去很像是”卢卡申科15岁的儿子尼古来，而其他军人，则要么走在卢卡申科的前方，要么在他身后护卫。白罗斯总统府距离最近的反对派大规模聚集的游行地点仅有两公里左右的距离。在另一份由俄新社转载的，当中贴有白罗斯国家通讯社—贝尔塔通讯社社标的视频当中，卢卡申科坐在直升机当中，指挥着飞机的方向，之后镜头切换到了飞机窗外的胜利大道，之前这里曾经上演大规模反卢卡申科游行，如今则稍稍平静。这时视频中卢卡申科的声音说：“他们像老鼠一样逃跑了”！

这位65岁的政治强人本周誓言“捍卫白罗斯主权，抵制外部势力干预”，下达命令要求国防部保卫领土，并宣布在8月底，于西部城市格罗德诺举行大型军事演习。但格罗德诺今天也是爆发反卢卡申科大游行的地区之一。国防部今天宣布，在二战纪念碑等地点附近部署了军力，警告搅乱秩序者，“面对的将不是警察，而是军人”。