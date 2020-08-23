因为经历过 所以更懂得：立陶宛筑起30公里人墙 总统加入5万人支持自由的白罗斯

从1989年8月23日抵抗苏联的“波罗的海之路”寻得灵感，2020年8月23日星期日，数万名立陶宛人再次手拉手，筑起人墙，向邻国白罗斯的反卢卡申科示威者遥寄支持，立陶宛总统那乌色达也加入其中。

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1989年的8月23日，约一百万名立陶宛人，拉托维亚人和爱沙尼亚人手拉手，形成了著名的“波罗的海之路”，人墙长达600公里，向苏联说不。今天为了声援白罗斯人，立陶宛有约5万人（组织方数据）再次手拉手，从立陶宛首都维尔纽斯延伸到白罗斯边界，长达30公里，大多数人身着白衣，佩戴着口罩，维尔纽斯市的上空还升起了热气球，在教堂广场上方悬挂起巨大的白罗斯国旗。白罗斯本次大选的反对派参选者媞卡诺夫斯卡亚已经在立陶宛获得庇护。她在一份视频当中向立陶宛致谢，感慨道：“无人能像立陶宛一样理解现如今的白罗斯，因为立陶宛也有过类似的经历”。历史上，白罗斯和立陶宛的关系非常紧密，但苏联解体之后，两国走上了全然不同的道路。

法新社维尔纽斯站引述一名参加支援活动的学生的话说：“31年前的今天，立陶宛正在战斗，寻找支援；现在，我们成为了可以向白罗斯人提供支援的那一方”。另一名50岁的图书馆管理人员对法新社表示：“我们需要团结，很难说什么才是好的，但是从心态上予以支持，这非常重要”。在与白罗斯接壤的一处边境站点，立陶宛总统那乌色达夫妇手持鲜花，加入了手拉手的人群。那乌色达表示：“立陶宛与你们在一起，自由的白罗斯，立陶宛向你们伸出手”。那乌色达还称：“曾经失去过自由的国家，才最看重自由。这也是为什么，立陶宛毫不犹豫宣布，全力支持那些希望摆脱枷锁的白罗斯人民”。

同一天，数百名拉托维亚人也在白罗斯边境发起了手拉手的声援活动，另外爱沙尼亚首都塔林，捷克首都布拉格也都计划发起类似活动。