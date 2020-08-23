特朗普亲姐被录音 称其毫无原则且残忍

距离11月3日美国总统选举还有两个多月的时间，8月23日星期天路透社华盛顿站消息，特朗普的亲姐姐，一名退休的联邦法官，在不知情的情况下被人录音，录音当中谴责特朗普毫无原则，且残忍。

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特朗普的这个姐姐名叫玛丽安-特朗普-巴利，今年83岁，是一名退休的联邦法官。她谴责特朗普的话被她的侄女玛丽-特朗普在2018 年到2019年之间偷偷录下，之后华盛顿邮报声称自己获取了这些音频，并将内容公之于众。音频长达15小时，当中玛丽安说：“特朗普毫无原则，谎话连篇，你根本不能信任他”，“他的推文兼简直该死”，“他进入了宾夕法尼亚大学学习，这是因为有人帮他去当枪手”，玛丽安甚至表示自己“记得这位枪手的名字”。

上周，70多位国家安全领域的共和党前高层宣布转而支持民主党拜登参选，指责特朗普“并不适合总统这一公职”。如今姐姐对自己的恶评被公布，特朗普则希望大事化小，小事化了，表示“每一天都有新的（指责）出现，但谁介意呢？我想念我的弟弟，我会继续为美国人民而努力工作…并不是每一个人都同意，但结果是显而易见的：我们的国家未来会无比强大”。

上个星期，特朗普的弟弟罗伯特去世，他生前曾经试图阻挡偷偷录音的玛丽-特朗普出版一本回忆录性质的书，书名叫做“毒性家庭”。罗伯特反对玛丽出这本书，理由是玛丽曾经在2001年签署了一份保密协议。罗伯特没能成功阻挡这本书的问世，法新社称刊出的当天，就卖掉了大约95万本。