白罗斯连续第二个周末爆发反卢卡申科游行 波罗的海三国声援

8月23日星期日，白罗斯首度明斯克再次爆发大规模抗议示威，反对执政26年的总统卢卡申科连任。

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法新社明斯克站消息称，今天明斯克反卢卡申科的游行人数和上周基本持平，约10万人，主要集中地点包括独立广场，独立大道和周边地区，人们高呼“自由”。除了明斯克，其他地区也在当天爆发多场游行，人们认为8月9日卢卡申科的胜选是计票舞弊的结果（本月白罗斯大选的官方计票显示卢卡申科支持率超过80%，反对派参选者媞卡诺夫斯卡亚支持率仅约10%），并谴责游行之际人们遭受的警察暴力。面对约10万游行人群，防暴武警严阵以待，但根据法新社传回的消息，截至目前双方仍然保持克制，局面没有失控。白罗斯国防部此前警告，二战纪念碑附近如果出现混乱，将可出动军队。

白罗斯大选引发的政治危机在其周边的前苏联成员国邻国引发了巨大回响。8月23日星期天，立陶宛总统那乌色达表示，“今天，立陶宛的白罗斯兄弟们到了呼吁自由的时刻，自由之路就是立陶宛向白罗斯人民伸出的手”。1989年，那乌色达本人曾经参与了呼吁从苏联独立出去的集会，今天，类似的集会再次出现在立陶宛，爱沙尼亚和拉托维亚涌现，但这一次，是为了表达对白罗斯游行者们的支持。