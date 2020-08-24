德政府 :俄反对派人士纳瓦尔尼很可能是被投毒伤害

资料图片：现年44岁的纳瓦尔尼是俄罗斯普京政权最重要的反对派人士。摄于2020年2月29日

德国政府24日表示，22日在昏迷中被转到柏林治疗的俄罗斯著名反对派人士纳瓦尔尼很可能是被人投毒伤害。德国政府因此考虑加强对他的安全保卫。收治纳瓦尔尼的柏林夏洛特医院24日也发表公报指出，对纳瓦尔尼的身体检查中发现一些中毒迹象。

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夏洛特医院发表的公报指出，患者入院后，医院对他做了全面的检查。临床诊断为一种胆碱酯酶抑制剂类物质中毒。

这些消息证实了此前纳瓦尔尼家人及朋友的怀疑 。

44岁的纳瓦尔尼是普京政权最高调的反对者。他是律师，也是博客作家。近年来专注揭露俄罗斯政治与经济权贵的贪腐行为。因此树敌不少。

本月20日，他在自西伯利亚返回莫斯科的飞机上突然身体不适，并陷入昏迷，导致飞机紧急迫降，将他送入医院抢救。他被立即使用了人工呼吸机。

他的朋友都认为他是被人蓄意投毒。但克里姆林宫否认。最早对他实施抢救的西伯利亚鄂木斯克医院此前声称并未找到中毒的迹象。

22日，此前一直以昏迷中的纳瓦尔尼不适合旅行为由拒绝将他转往德国的克里姆林宫终于松口。纳瓦尔尼由一家非政府组织派出的医疗专机转送柏林夏洛特医院治疗。

德国政府发言人24日就此表示，德国政府应纳瓦尔尼家人的请求接收救治纳瓦尔尼是出于人道理由。

他同时指出， 纳瓦尔尼很可能是受到投毒袭击。问题不在于他是否因自己的行为而中毒，而在于是他人下毒。他表示德国政府非常重视这种可能性。

该发言人还表示， 正因为纳瓦尔尼有可能是被人投毒伤害， 因此有必要对他举行贴身保护。

同一天，西伯利亚鄂木斯克医院主管医生在一次记者会上再次否认中毒说。他表示，他们很费力保住了纳瓦尔尼的性命。倘若他们当时发现有中毒迹象，抢救过程会容易得多。医生还补充说，医院并没有受到来自克里姆林宫的压力。