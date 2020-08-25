王毅出访西欧5国 三大目标

中国外长王毅今天8月25日开始出访欧洲5国。这是爆发疫情以后王毅首次出访。他第一站是意大利。冠状肺炎疫情在武汉爆发后，扩散到全球。在北京向世界亮出意识形态底牌之后，国际格局有些变化。

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据中国外交部发言人昨天宣布的消息，王毅本次欧洲之行，从8月25日至9月1日，访意大利，荷兰，挪威，法国和德国。

这是冠状肺炎疫情危机爆发以来，中国外长首次到外国访问。法新社说，美国政府试图说服盟国排除华为的5G移动通讯技术。估计王毅会在这次访问中呼吁他的对话者们，在使用华为5G方面排除美国的压力。

王毅周一在中国广西北海与匈牙利外长西雅尔多会面时，谴责了美国的单边骚扰，并呼吁相互开放市场。王毅在随后的记者会上批特朗普的“脱钩”既不可行，也不合理。是一条注定走不通的死路。

据新加波早报引述中国外交部发言人赵立坚称，本次王毅出访欧洲5国，中方希望达到三个目标：一是共同落实好中欧领导人共识，积极推进双方重要的政治经贸议程。二是与欧方就应对疫情，稳定全球产业链供应链进行合作，进一步探讨在数字经济、绿色经济等新兴领域的合作。三是对外共同发出维护多边主义，完善全球治理的一致声音，为世界和平稳定和发展作出更大的贡献。